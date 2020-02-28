تأثير «كورونا».. النفط يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 11:52 صباحا
مصفاة نفط. (أرشيفية: الإنترنت).

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على عام، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي خلال أربع سنوات.

يأتي تراجع الأسعار مع الانتشار السريع لفيروس «كورونا» وزيادة المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي على النفط، إذ يزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول الفيروس إلى وباء، مع انتشاره في 46 دولة بخلاف الصين (بؤرة انتشار الفيروس).

وانخفض أكثر عقود خام برنت نشاطا للتسليم في مايو 1.37 دولار أو ما يعادل 2.7% إلى 50.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في 14 شهرا، حسب «رويترز».

وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل في وقت لاحق يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار أو ما يعادل 2.8% 45.76 دولار للبرميل؛ فيما انخفض الخام الأميركي نحو 14% الأسبوع الجاري، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو 2011.

ومع زيادة عدد الوفيات بفيروس «كورونا» وتجاوزها 2700 حالة، فإن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير، إذ هبط خام القياس العالمي برنت نحو 2% يوم الخميس، ونحو 13% خلال هذا الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير 2016.

وتأمل أسواق النفط في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما فيهم روسيا الإنتاج على نحو أكبر. وقالت المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» إنها ستتبنى نهجا مسؤولا في أعقاب تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة، التي تخفض الإنتاج حاليا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار، في فيينا في الخامس والسادس من مارس المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تدعو النظام السوري وروسيا إلى وقف الهجوم في إدلب بعد مقتل 33 جنديا تركيا
عربى
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
«كورونا» القاتل يهدد حلم إقامة أولمبياد طوكيو ويورو 2020
رياضة عالمية
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
رعب في إيران بعد وفاة مسؤولين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
دولى
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
تعليق العمرة وغسل المسجد الحرام أربع مرات يوميا ضمن إجراءات سعودية في مواجهة ...
عربى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أرملة القذافي: سيف الإسلام أسير
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟