لبنان يطلق أعمال حفر أول بئر استكشافية للنفط

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب أثناء اطلاق أعمال حفر أول بئر استكشافية للنفط والغاز شمال بيروت.27 فبراير 2020. (فرانس برس)

أطلق لبنان رسمياً، الخميس، أعمال حفر أول بئر للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية، التي وصلت سفينتها قبل يومين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتمركزت على بعد ثلاثين كيلومتراً شمال بيروت.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال حفل رسمي أقيم على متن الباخرة وحضره مسؤولون لبنانيون ومن الشركة الفرنسية «اليوم هو يوم سعيد لنا وللبنانيين كافة، ونأمل أن يتحقق هذا الحلم الذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه»، مضيفًا وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إنه «يوم تاريخي».

وتعتزم الشركة، التي وصلت سفينة الحفر «Tungsten Explorer» التابعة لها الثلاثاء قبالة الشاطئ اللبناني، حفر أول بئر استكشافية في الرقعة رقم 4، على عمق 1500 متر واستكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر، في مهمة مقررة لمدة شهرين.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب في الحفل «من وسط الظلام الدامس تنفتح اليوم كوّة نور كبيرة، فتوسع دائرة الأمل بتجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضيق الخناق على الواقع المالي والاجتماعي للبنانيين»، حيث يواجه لبنان أزمة اقتصادية تعد الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) تهدّد اللبنانيين في أعمالهم ومورد رزقهم، تتزامن مع شح في الدولار وارتفاع في الأسعار وتفشي البطالة.

ويأمل المسؤولون أن يكون التنقيب مقدمة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي منذ عقود. إلا أن بدء أعمال الحفر لا يعني وفق خبراء أن العثور على النفط والغاز بات أمراً حتمياً، نظراً إلى الوقت الطويل الذي يفصل هذه المرحلة عن الاستخراج، عدا عن الخشية من سوء إدارة القطاع والنزاع الحدودي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووقعت الحكومة اللبنانية العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين رقم 4 و9.

وتضم الرقعة رقم 9 جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب. ويفترض وفق مسؤولين لبنانيين أن تبدأ العام الحالي أعمال الحفر في هذه الرقعة، وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات أخرى على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في أبريل المقبل.