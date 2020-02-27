بسبب فيروس كورنا المستجد .. إلغاء معرض جنيف للساعات

ساعة من ماركة «ريشار ميل» بمعرض جنيف، 2018 (أ ف ب)

قرر معرض جنيف للساعات إلغاء دورته للعام 2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على ما أعلنت الخميس مؤسسة صناعة الساعات الفاخرة المكلفة تنظيم هذا الحدث.

وكان الحدث مقررا بين 25 و29 من أبريل. وقالت المؤسسة في بيان إنها قررت إلغاء المعرض موضحة أنه «القرار الأكثر مسؤولية في ظل المخاطر الصحية الراهنة»، بحسب «فرانس برس».

وأوضحت «نظرا إلى المستجدات الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19 في العالم، من مسؤولية المؤسسة (..) إدراك المخاطر التي تشكلها الرحلات والتجمعات الدولية الكبيرة في الأسابيع المقبلة». ويشكل المعرض الدولي هذا محطة سنوية أساسية في أوساط السلع الفاخرة. وتعرض ماركات الساعات الراقية مجموعاتها الجديدة خلال هذا المعرض، على التجار الذين يأتون من العالم بأسره.

ويقام المعرض عادة في يناير لكنه أرجئ إلى نهاية أبريل ليتزامن مع معرض آخر للساعات في بازل يقام بعد أيام قليلة. وكانت مجموعة «سواتش» ألغت مطلع فبراير معرضها الخاص الذي كان سيقام في زوريخ لماركاتها الفاخرة.