«خطط ما بعد بريكست» موضوع مباحثات بين لندن وبروكسل الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 03:24 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

تكشف بريطانيا، الخميس، عن أهدافها لمحادثات التجارة لفترة ما بعد بريكست، التي ستجريها مع الاتحاد الأوروبي، وسط خلاف بين الجانبين حول معايير وحقوق الصيد حتى قبل بدء المفاوضات.

وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، ستحدد حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الإثنين، وفق «فرانس برس».

عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، اتفق الجانبان على فترة انتقالية لا يتغير خلالها الكثير أثناء عمل الجانبين على التوصل إلى شراكة تجارية وأمنية جديدة. ولكن الوقت يمر بسرعة، إذ إن الفترة الانتقالية تنتهي في 31 ديسمبر، بينما لا يزال الخلاف محتدما بين الجانبين.

قضايا عالقة
ومن بين القضايا الرئيسية العالقة مطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بتطبيق معاييره إذا أرادت الاستمرار في التجارة الحرة مع السوق المشتركة الهائلة للاتحاد. وتقول لندن إنها لن تربط نفسها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وإن الهدف الرئيسي من خروجها من الاتحاد الأوروبي هو «الحصول على الاستقلال الاقتصادي والسياسي».

وترغب بروكسل كذلك في الاحتفاظ بحق صيد الأسماك في المياه البريطانية، وهو ما رفضته بريطانيا رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن عدم الموافقة على ذلك يمكن أن يقوض محادثات التجارة الأوسع.

ودعا جونسون، الذي جرى انتخابه أخيرا على وعد «إنجاز بريكست»، إلى التوصل إلى اتفاق تجارة فضفاض بشكل أكبر على غرار اتفاقات التجارة بين الاتحاد وكندا. ولكن بروكسل تقول إن القرب الجغرافي مع بريطانيا والروابط الاقتصادية القوية التي تشكلت على مدى العقود الخمسة الماضية من عضويتها في الاتحاد، يجعل منها حالة خاصة.

منافسة عادلة
وتخشى من أن تنافس بريطانيا قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي في حال قررت إلغاء الالتزامات المكلفة المترتبة على معايير الاتحاد العالية بالنسبة للعمالة والبيئة. وصرح مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، في فعالية في البرلمان الأوروبي الأربعاء: «نريد المنافسة في المستقبل، ولكن يجب أن تكون منافسة عادلة وحرة». وأضاف: «يجب أن لا تجد بريطانيا مشكلة في الموافقة على عدد من القواعد الرئيسية».

وذكر الجانبان أنهما مستعدان للخروج من المحادثات بدون اتفاق، رغم أن التبعات الاقتصادية يمكن أن تكون كبيرة على جانبي القنال الإنجليزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرين توقف الرحلات إلى دولتين بسبب «كورونا»
عربى
البنتاغون يتهم روسيا بالتخطيط لتدمير «الناتو»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟