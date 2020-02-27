«خطط ما بعد بريكست» موضوع مباحثات بين لندن وبروكسل الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

تكشف بريطانيا، الخميس، عن أهدافها لمحادثات التجارة لفترة ما بعد بريكست، التي ستجريها مع الاتحاد الأوروبي، وسط خلاف بين الجانبين حول معايير وحقوق الصيد حتى قبل بدء المفاوضات.

وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، ستحدد حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الإثنين، وفق «فرانس برس».

عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، اتفق الجانبان على فترة انتقالية لا يتغير خلالها الكثير أثناء عمل الجانبين على التوصل إلى شراكة تجارية وأمنية جديدة. ولكن الوقت يمر بسرعة، إذ إن الفترة الانتقالية تنتهي في 31 ديسمبر، بينما لا يزال الخلاف محتدما بين الجانبين.

قضايا عالقة

ومن بين القضايا الرئيسية العالقة مطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بتطبيق معاييره إذا أرادت الاستمرار في التجارة الحرة مع السوق المشتركة الهائلة للاتحاد. وتقول لندن إنها لن تربط نفسها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وإن الهدف الرئيسي من خروجها من الاتحاد الأوروبي هو «الحصول على الاستقلال الاقتصادي والسياسي».

وترغب بروكسل كذلك في الاحتفاظ بحق صيد الأسماك في المياه البريطانية، وهو ما رفضته بريطانيا رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن عدم الموافقة على ذلك يمكن أن يقوض محادثات التجارة الأوسع.

ودعا جونسون، الذي جرى انتخابه أخيرا على وعد «إنجاز بريكست»، إلى التوصل إلى اتفاق تجارة فضفاض بشكل أكبر على غرار اتفاقات التجارة بين الاتحاد وكندا. ولكن بروكسل تقول إن القرب الجغرافي مع بريطانيا والروابط الاقتصادية القوية التي تشكلت على مدى العقود الخمسة الماضية من عضويتها في الاتحاد، يجعل منها حالة خاصة.

منافسة عادلة

وتخشى من أن تنافس بريطانيا قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي في حال قررت إلغاء الالتزامات المكلفة المترتبة على معايير الاتحاد العالية بالنسبة للعمالة والبيئة. وصرح مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، في فعالية في البرلمان الأوروبي الأربعاء: «نريد المنافسة في المستقبل، ولكن يجب أن تكون منافسة عادلة وحرة». وأضاف: «يجب أن لا تجد بريطانيا مشكلة في الموافقة على عدد من القواعد الرئيسية».

وذكر الجانبان أنهما مستعدان للخروج من المحادثات بدون اتفاق، رغم أن التبعات الاقتصادية يمكن أن تكون كبيرة على جانبي القنال الإنجليزي.