هبوط مبيعات السيارات في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 06:20 مساء

أفادت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين يوم الأربعاء بأن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 18.7 % وهو ما يفوق التوقعات في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، لتسجل هبوطا للشهر التاسع عشر على التوالي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين على حسابه الرسمي في تطبيق «وي شات» إن مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 51.6% على أساس سنوي خلال الشهر، مضيفا أن الانخفاض في إنتاج السيارات ومستويات مبيعاتها ستكون أكبر في فبراير شباط بسبب تفشي فيروس كورونا.


كان الاتحاد قد ذكر في 13 فبراير أنه يتوقع انخفاض إجمالي المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم 18% في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر ذاته قبل عام، ويتأهب قطاع صناعة السيارات لمواجهة آثار تفشي وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 2715 شخصا حتى الآن.

وبدأت حكومات الأقاليم فرض قيود على السفر وطالبت السكان بتجنب الأماكن العامة خلال الأسبوعين الأخيرين من يناير كانون الثاني. وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إنه سيتعرض على الأرجح لأضرار بالغة فيما يتعلق بالمبيعات والإنتاج في الربع الأول بسبب الوباء.

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