تشيلي تفرض ضريبة على القيمة المضافة للشركات الرقمية العملاقة

ستفرض ضريبة نسبتها 19% على الشركات الرقمية العملاقة، مثل «نتفليكس» و«أمازون» و«سبوتيفاي»، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل في تشيلي، بموجب الإصلاح الضريبي الذي صادق عليه الرئيس، سيبستيان بينييرا، الثلاثاء.

وقال بينييرا إن الإصلاح يهدف إلى «تعزيز النمو والاستثمار والعمالة ودعم أفقر الفقراء، وطلب مساهمة إضافية أكبر من القطاعات الميسورة».

وستشمل الضريبة على القيمة المضافة هذه كل الشركات الرقمية المعفية من دفع الضرائب في تشيلي، كونها لا تحظى بوجود دائم في البلاد. وباتت تاليا على قدم المساواة مع الشركات المحلية.

وسيتم التثبت من نشاطات هذه الشركات في تشيلي من خلال التحقق من عناوين بطاقات الاعتماد أو الحسابات المصرفية، التي يستخدمها الزبائن لدفع الخدمات التي توفر لهم، وستكون شركات النقل مثل «أوبر» و«كابيفاي» معفية من هذه الضريبة. وينص مشروع قانون مطروح للمناقشة أمام البرلمان راهنا على لزوم أن تسجل هذه الشركات في البلاد وأن تدفع الضرائب.

وكان الإصلاح الضريبي الذي اقترحته حكومة الرئيس بينييرا المحافظ، تهدف أساسا إلى العودة عن ترتيبات اتخذتها الرئيسة الاشتراكية السابقة ميشال باشليه (2006-2010 و2014-2018) التي زادت الضرائب على الشركات.

وأرادت الحكومة إلغاء هذه الزيادة إلا أن انفجار الأزمة الاجتماعية في خريف العام 2019 أرغمها على التراجع. وينص الإصلاح على زيادة الضرائب على الأغنياء وتخفيضها عند المتقاعدين والشركات المتوسطة والصغيرة.