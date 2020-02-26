شركة الطيران النيوزيلاندية تقترح أسرَّة في الدرجة الاقتصادية لطائراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 12:49 مساء

كشفت شركة الطيران النيوزيلاندية «إير نيوزيلاندا»، الأربعاء، اقتراحا بوضع أسرّة في الدرجة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح من شأنه إحداث «تغيير في قواعد اللعبة» بالنسبة إلى المسافرين الذين يحتاجون إلى التمدد خلال الرحلات الطويلة، وقالت شركة الطيران التي تدير بعضا من أطول الرحلات في العالم من هذا البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ، إن مشروع «إكونومي سكاينست» يهدف إلى جلب تكنولوجيا الأسرة الذكية إلى السماء.

وقال المسؤول عن قسم التسويق في الشركة مايك تود: «يعاني المسافرون في الدرجة الاقتصادية خلال الرحلات الطويلة لعدم قدرتهم على التمدد» مضيفا: «ومن شأن تطوير تلك الأسرَّة في الدرجة الاقتصادية وضع حد لتلك المشكلة».

وستتوافر ستة أسرَّة مع وسادة وأغطية وبطانيات وأغطية أذن وستارة فاصلة بينها، وتكمن الفكرة في وضع هذه الأسرَّة في مقصورة الدرجة الاقتصادية وعلى الركاب الحجز مسبقا للحصول على استراحة خلال مدة معينة ضمن الرحلات الطويلة وعدم شغلها طوال الوقت، ولن ينفذ المشروع قبل سنة على الأقل، إذ تعمل شركة الطيران للحصول على موافقة الجهات الناظمة.

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