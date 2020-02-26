ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بخفض الإمدادات

مصفاة نفط. (أرشيفية: الإنترنت).

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع شراء مستثمرين الخام من أجل تغطية مراكز مدينة، وذلك في وقت يتوقع فيه خفض الإمدادات تزامنا مع المخاوف من فيروس «كورونا».

وصعد خام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 55.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أي نحو 0.8% إلى 50.31 دولار للبرميل؛ غير أن الأسعار تبقى منخفضة بنحو 7% عن أسعار الإغلاق يوم الخميس الماضي، حسب «رويترز».

وتلقت الأسعار خسائر خلال ثلاث جلسات سابقة، مع تزايد المخاوف من فيروس «كورونا» الذي وصل إلى نحو 30 دولة حتى الآن، مما تسبب في هبوط الأسهم الآسيوية.

كما وجهت واشنطن تحذيرا لمواطنيها من احتمال تحول فيروس «كورونا» إلى وباء مما دفع بورصة «وول ستريت» للهبوط، ونزلت عائدات سندات الخزانة الأميركية التي تُعد ملاذا آمنا لمستويات متدنية قياسية.

ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» وحلفاؤها ومن بينها روسيا، فيما يعرف بمجموعة ب،«أوبك+»، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس المقبل.