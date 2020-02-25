«توتال» تبدأ التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية خلال يومين

سفينة تابعة لشركة «توتال» تصل المياه الإقليمية اللبنانية، 25 فبراير 2020. (فرانس برس)

وصلت سفينة حفر تابعة لشركة «توتال» الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان، استعدادًا للبدء خلال اليومين المقبلين بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.

وأعلن وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، في تغريدة على «تويتر» وصول سفينة الحفر «Tungsten Explorer» وتمركزها في نقطة حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم «4» على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت، وذلك حسب وكالة «فرانس برس».

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وكان بانتظار سفينة الحفر عند نقطة التمركز سفينتا الدعم اللوجيستي للبدء بتزويدها بالمعدات والتموين، حسب الوزير اللبناني. وأعلنت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، إثر اجتماع للحكومة أن سفينة الحفر ستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة العمل في البلوك رقم «4».

ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم «9»، وكان من المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة رقم «4» منتصف ديسمبر الماضي، على أن يليه البلوك رقم «9» بعد أشهر.

وقال المدير العام لشركة «توتال إي & بي لبنان»، ريكاردو داريه، في بيان: «يسر توتال أن تبدأ عملية الاستكشاف في البلوك رقم 4، وهي عملية حفر أول بئر استكشافية» في المياه اللبنانية.

كما أوضحت شركة «توتال» في بيانها أن حفر البئر الاستكشافية سيتم على عمق 1500 متر، لافتة إلى أن البئر تهدف إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر. وقدرت الشركة أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين، وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان.

لم يتم تحديد موعد لاستكشاف البلوك «9»، حيث يشكل الحفر جدلًا بسبب مزاعم إسرائيل بأنه يقع ضمن مياهها الإقليمية.

وكانت «توتال» أعلنت سابقًا أنها على علم بوجود نزاع حدودي يؤثر في أقل من 8% من مساحة البلوك «9»، وأنها ستبدأ عملية الحفر بعيدًا من تلك المنطقة. وقال الناطق باسم الشركة، غاييل بوديه، الثلاثاء، إن نتائج الحفر في البلوك «4» من شأنها وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية حول أفضل السبل لاستكشاف البلوك «9».

ووقعت الحكومة اللبنانية في العام 2018 للمرة الأولى عقودًا مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين، ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه.

وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات أخرى، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في أبريل 2020.