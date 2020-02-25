البيت الأبيض يطلب 2.5 مليار دولار لمواجهة كورونا

أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقدمت بطلب إلى الكونغرس للحصول على ميزانية تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا، وتقترح الحزمة استخدام مليار دولار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل، في حين سيجري استخدام الأموال المتبقية في الأبحاث المطلوبة.

يأتي هذا، فيما قال الرئيس الأميركي إن كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة، معتبرا أن التراجع الذي شهدته أسواق الأوراق المالية أمس بسبب المخاوف من الفيروس هو «أمر طبيعي»، وفقًا وكالة «رويترز».

وكتب ترامب على «تويتر» أثناء زيارته الهند: «فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة»، مضيفًا: «نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا».

وفي السياق ذاته حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الثلاثاء من أن فيروس «كورونا المستجد» يعرّض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، فيما أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أنه يشكل «مصدر قلق حقيقي» لمجموعة العشرين التي اجتمع وزراء ماليتها وحكام مصارفها المركزية في الرياض.