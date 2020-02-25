انهيار بورصة طوكيو على وقع انتشار كورونا

لوح كهربائي يعرض اسعار الأسهم في بورصة طوكيو في 25 فبراير 2020.(فرانس برس)

لا يزال القلق يسيطر الثلاثاء على البورصات الآسيوية على وقع تسارع انتشار وباء «كوفيد-19» خارج الصين، مثيرا مخاوف من انعكاسات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي.

وفي بورصة طوكيو التي أغلقت الإثنين في يوم عطلة، أقفل مؤشر نيكاي لأكبر 225 سهما على تراجع بنسبة 3.3% هابطا بمقدار 781.33 نقطة إلى 22605.41 نقطة، فيما خسر مؤشر توبيكس 3.81% ومؤشر توبيكس الموسع 3.33% مسجلا 1618.26 نقطة.

وفي الصين، أقفلت الأسواق المالية على تباين، فتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.60% إلى 3013.05 نقطة فيما ارتفع مؤشر شينزن بنسبة 0.51% مسجلا 1943.17 نقطة. أما مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ، فحقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.13% قبل ساعة من الإغلاق، وكانت الأسواق المالية العالمية تدهورت الإثنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجدّ في العالم.

وفي وول ستريت، شهد مؤشر داو جونز أسوأ جلسة منذ أكثر من سنتين متراجعا بنسبة 3.56%، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.71% ومؤشر ستاندارد أند بورز 100 بنسبة 3.35%، أما في أوروبا، فأقفلت البورصات على خسائر تراوحت بين 3% وأكثر من 5%، ولا سيما في باريس (3.94%) ولندن (3.34%) وفرانكفورت (4.01%) وميلانو (5.43%) وزيورخ (3.58%) ومدريد (4.07).

وسجل مؤشر يوروستوكس 50 لمنطقة اليورو تراجعا بنسبة 4.01%، ومع هبوط الأسهم وفي طليعتها أسهم القطاعات المرتبطة بالصين مثل المواد الأولية والسيارات والسياحة والمنتجات الفاخرة، توجه المستثمرون إلى الملاذات مثل الذهب وسندات الدولة.

وبعدما حقق الذهب خلال الجلسة الصباحية الإثنين سعرا قياسيا جديدا هو الأعلى منذ سبع سنوات ببلوغه 1689.31 دولار للأونصة، عاد وتراجع قرابة الساعة 8.00 ت غ الثلاثاء إلى 1641.66 دولار.

وأوضح مدير الأسهم في شركة «دوم فينانس» دانيال لاروتورو لوكالة فرانس برس أن «السوق متخوفة من أن يؤدي تزايد الإصابات خارج الصين إلى وباء عالمي تكون له تبعات كبرى على الاقتصاد الكلي».

وتابع «طالما أنه كان يتهيّأ لنا أن الوباء محصور في الصين، كانت الأسباب التي تدعو إلى القلق أقلّ شأنا. أما الآن، مع تزايد الإصابات خارج الصين، في كوريا الجنوبية وإيران ومجددا في إيطاليا، فإن الأسواق تعيد تقييم الوطأة المحتملة على الاقتصاد الكلي».

فبعد شهرين على ظهور فيروس كورونا المستجدّ في وسط الصين، تسارع انتشار الوباء الإثنين عبر العالم مع زيادات كبيرة في الإصابات في كوريا الجنوبية وإيران اللتين تعدّان على التوالي أكبر عدد من الإصابات ومن الوفيات خارج الصين، أما إيطاليا التي سجلت وفاة ثمانية أشخاص جراء الوباء، فأصبحت أول بلد أوروبي يفرض حجرا صحيا على حوالي عشر مدن في الشمال.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي ، الثلاثاء، أن انتشار الوباء في شمال البلاد ناجم عن سوء إدارة «مستشفى»، كما أعلنت خمس دول الإثنين تسجيل أول إصابات فيها، وهي أفغانستان والبحرين والكويت والعراق وعمان.

هل الانتعاش الاقتصادي في خطر؟

أوضح المحلل لدى شركة «إي جيه فرانس»، ألكسندر باراديز، لـ«فرانس برس» الثلاثاء «في البدء كانت إيران، ثم إيطاليا»، وبالتالي فإن الأمر «يطال فضاء شينغن، مما يطرح مشكلة حقيقية، إذ إنها منطقة مفتوحة».

ودعت منظمة الصحة العالمية الإثنين جميع الدول إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل»، معتبرة أن «الزيادة المفاجئة» في الإصابات الجديدة خارج الصين «مقلقة للغاية»، ورأى باراديز أن المستثمرين يجدون «صعوبة في تقييم ثمن هذا الخطر»، وهو ما تعكسه الأسواق.

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الأحد خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الرياض، بأن «فيروس كوفيد 19، وهو حالة طوارئ صحية عالمية، يعطّل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر»، الرياض.

وكتب المحلل لدى «إي جيه فرانس» فنسان بوي في مذكرة أنه مع اقتراب استكمال إعلان النتائج المالية للعام 2019 فإن «انتشار فيروس كورونا المستجدّ قد ينعكس بشكل متزايد على أرقام الفصل الأول»، ولا شك أن أي توضيح يصدر بشأن النتائج الاقتصادية الصينية المنتظر إعلانها قريبا سيكون تحت المجهر، وكذلك أرقام إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا الثلاثاء وفي الولايات المتحدة الخميس، كما ستراقب مؤشرات ثقة المستهلكين في أول اقتصاد في العالم.