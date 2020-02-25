ارتفاع أسعار النفط وفيروس «كورونا» يحد من المكاسب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 10:37 صباحا
مصفاة نفط أميركية، (الإنترنت: أرشيفية)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع سعي مستثمرين لإتمام الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو 4 % في الجلسة السابقة إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى حدت من المكاسب.

وازاد خام القياس العالمي برنت 19 سنتًا، ما يعادل 0.3% إلى 56.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل 3.8% في الجلسة السابقة ليسحل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من فبراير الجاري، وفق «رويترز».

وفقدت العقود الآجلة للخام الأميركي 17 سنتًا، ما يعادل 0.3% إلى 51.60 دولار للبرميل لتتعافى من انخفاض 3.7% في الجلسة السابقة.

وهوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية أمس الإثنين في حين مُنيت الأسهم الأوروبية والأميركية بأكبر خسائر منذ منتصف 2016.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي في حين يُتوقع أن تكون مخزونات المنتجات المكررة انخفضت.

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