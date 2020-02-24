النفط يهوي 4% بفعل مخاوف الطلب مع انتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 11:38 مساء

هوت أسعار النفط نحو 4% اليوم الإثنين، بعدما أجج الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين مخاوف المستثمرين حيال التداعيات على طلب الخام.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها هي الأخرى في ظل تنامي بواعث القلق بشأن الفيروس، بعد أن قفز عدد الحالات الجديدة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بحسب وكالة «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار بما يعادل 3.8% ليتحدد سعر التسوية عند 56.30 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.95 دولار أو 3.7% لتغلق على 51.43 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، «تقارير انتشار فيروس كورونا تثير مزيدا من المخاوف من تضرر الطلب، عندما رأينا التراجع الكبير في سوق الأسهم، شرع متعاملو النفط في البيع أولا ثم طرح الأسئلة لاحقا».

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