مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في مارس

سبائك ذهب. (ارشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة «رويترز»: «سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام البلوكات على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها». مضيفا «المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة».

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة. يتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.