صندوق النقد: فيروس «كورونا» سيقلص النمو العالمي 0.1 نقطة مئوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 11:20 مساء
مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر في «الفاتيكان»، 5 فبراير 2020. (رويترز).

قال صندوق النقد الدولي، يوم السبت، إن فيروس كورونا المستجد، الآخذ في الانتشار بسرعة، سيقلص النمو العالمي 0.1 نقطة مئوية، كما سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6%، نزولًا عن توقعاته في شهر يناير الماضي 0.4 نقطة مئوية.

وقدمت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، هذه التوقعات لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصادًا في العالم، خلال اجتماع في الرياض، وذلك حسب وكالة «رويترز».

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ونقلت «رويترز» عن جورجيفا قولها إن «الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة إذا استمر التفشي (لفيروس كورونا) لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي».

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