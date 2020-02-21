الذهب يسجل أعلى مستوى في 7 سنوات

مشغولات ذهبية وسبائك (أرشيفية: الإنترنت).

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.

وزاد الطلب على الذهب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية التي أعلنت عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156 حالة إصابة، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات بالفيروس خارج الصين.

وصعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار في وقت سابق من الجلسة، حسب «رويترز».

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب 2.5 % وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير الماضي. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.40 دولار.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني جون شارما أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على «الضبابية التي تكتنف الفيروس... وانتشاره في أنحاء العالم، فتأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر».

ارتفاع الدولار

وتراجعت الأسهم الآسيوية اليوم، في الوقت الذي دفعت فيه أنباء عن زيادة حالات الإصابة في بكين والخارج الصناديق إلى التدافع صوب الأصول الأميركية الآمنة، مما رفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاث سنوات.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر الأربعاء الماضي من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا «هشا للغاية» في الاقتصاد العالمي في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2689.06 دولار للأوقية، لكنه مرتفع نحو 11% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر.

وزادت الفضة 0.5% إلى 18.44 دولار وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس الماضي، بينما صعد البلاتين 0.2% إلى 980 دولارا.