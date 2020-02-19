أكثر 10 وظائف جنيا للأموال بأميركا يحتكرها «القطاع الطبي»

كشف تقرير لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية، الأربعاء، أن أعلى 10 وظائف تجني أموالا في الولايات المتحدة توجد جميعها في «القطاع الطبي»، ولم تنس الشبكة الأميركية الإشارة إلى أن الفوز بهذه الوظائف المجزية ليس بالأمر السهل، وإنما يأتي ذلك بعد رحلة دراسية شاقة وبكل تأكيد ليست رخيصة.

وعلى سبيل المثال تكلف 4 سنوات من دراسة الطب في الجامعات العامة 250 ألف دولار، و330 ألفا في الجامعات الخاصة، وذكرت «فوكس نيوز» أن أفضل 5 مهن في الولايات المتحدة من حيث الراتب تجني سنويا ما يفوق 200 ألف دولار، بما يفوق بـ150 ألفا متوسط الدخل العام في البلاد الذي يقدره جهاز الإحصاء بـ49 ألف دولار.

واعتمد تصنيف الوظائف الأكثر جنيا للأموال على بيانات الوظائف والأجور الفيدرالية، وجاء طبيب التخدير في الأعلى دخلا، حيث يتقاضى أجرا سنويا يصل إلى 267 ألف دولار سنويا، أما الطبيب الجراح فيتقاضى أجرا يصل إلى 255 ألف دولار في العام، بينما الطبيب الجراح المتخصص في الوجه والفم والفكين يحقق دخلا يصل إلى 242 ألف دولار سنويا، وطبيب النساء والتوليد يتقاضى أجرا يصل إلى 238 ألف دولار في العام، واختصاصي تقويم الأسنان: يحقق دخلا يصل إلى 225 ألف دولار سنويا.

وفي الترتيب السادس جاء الطبيب النفسي بأجر يصل إلى 220 ألف دولار في العام، أما الطبيب العام فينال ما معدله 196 ألف دولار في العام، ويأتي إخصائي تبديلات الأسنان بأجر يصل إلى 191 ألف دولار في العام، وطبيب الأطفال ينال ما معدله 183 ألف دولار في العام، أما طبيب الأسنان فيبلغ متوسط رواتب ممتهني هذا العام 175 ألف دولار في العام.