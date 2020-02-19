السعودية تخصص مكافأة مليون ريال للمبلغين عن «الجريمة الضريبية»

بدأت السعودية بتطبيق تشريعات جديدة تستهدف الحد من التهرب الضريبي، عبر الاستعانة ببلاغات مواطنيها والمقيمين الأجانب العاملين في البلاد عن حالات التهرب الضريبي، مقابل منحهم مكافآت مالية تصل مليون ريال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدأت بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي، الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وحددت اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي العام الماضي، مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة، بشرط أن لا يكون من موظفي الهيئة، ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي، بمقدار 2.5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل مليون ريال.