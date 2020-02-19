«رويترز»: الليرة التركية تشهد أكبر تراجع منذ نحو 10 أشهر

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.

وخلص استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» إلى أن البنك المركزي التركي، الذي خفض سعر فائدته 1275 نقطة أساس منذ يوليو، سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى إلى 10.75% غدا الأربعاء.

ويقول المستثمرون إن الإفراط في التيسير النقدي قد ينال من قوة العملة في ظل ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة، ويساور بعض المستثمرين قلق أيضا، في ظل توقع تصاعد الصراع في إدلب بشمال غرب سورية، حيث أرسلت تركيا آلاف الجنود والمركبات العسكرية إلى هناك، وأعطت قوات الحكومة السورية مهلة حتى نهاية الشهر للانسحاب من مواقع مراقبة حاصرتها في تقدم حققته حديثا.

وسجلت الليرة 6.0695 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.0710، مقارنة مع 6.0485 في إغلاق الإثنين، وخلال «انهيار خاطف» في المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس الماضي، لامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 6.47، وسط سيولة بالغة التدني آنذاك، وفقدت الليرة التركية نحو 2% منذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 36% على مدى العامين الأخيرين انطلقت شرارته خلال أزمة عملة في 2018.

وتراجع المؤشر القياسي لبورصة إسطنبول 0.9%، إذ نزل مؤشر القطاع المصرفي أكثر من 1%. وهبطت أيضا الأسهم الأوروبية بعد أن ألقى تحذير بشأن الإيرادات من شركة أبل الضوء على تأثير تفشي فيروس «كورونا» على سلاسل الإمداد العالمية.