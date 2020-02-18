الجفاف يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 08:09 مساء

أدت السنة الأكثر حرا وجفافا على الإطلاق في أستراليا إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، وفق تقديرات نشرتها وزارة الزراعة الثلاثاء، وتوقعت وزارة الزراعة أن ينخفض إنتاج محاصيل مثل الذرة البيضاء والقطن والأرز بنسبة 66 %، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات في 1980-1981.

وقال بيتر كولينز الخبير الاقتصادي المسؤول عن الإحصاءات في هيئة «اباريس» البحثية التابعة لوزارة الزراعة لوكالة «فرانس برس»، إنها أدنى «نسبة إنتاج زراعي صيفي مسجلة في هذه الفترة وبفارق كبير، وأتت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في مطلع فبراير في أستراليا، متأخرة للغاية للتعويض على المزارعين.

وأثرت سنوات متتالية من الجفاف على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في أستراليا، لكن العام 2019 كان أسوأ من السنوات السابقة، فقد سجّلت الأمطار نسبة أقل من مستواها الأدنى التاريخي في العام 1902 كما كان متوسط درجات الحرارة أعلى بمقدار 0,2 درجة عن العام 2013 الذي كان الأكثر حرا في البلاد.

ويأتي الانخفاض في الإنتاج الزراعي الصيفي بعد تراجع المحاصيل الشتوية بنسبة 5 % ولا سيما القمح، وتعتبر أستراليا من المنتجين الزراعيين الرئيسيين في العالم، ويمثل هذا القطاع حوالى 3 % من ناتجها الإجمالي المحلي.

ويقول الخبراء إن التغير المناخي ساهم في زيادة الجفاف وتفاقم موسم الحرائق التي أتت خلال خمسة أشهر،  على أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الجافة في شرق أستراليا وجنوبها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
الكوت عبر منشوره: أنقذوا حياة البهلول
رياضة محلية
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يخلي المطاعم الصينية حول العالم من روادها