مؤسس «سيرك دو سوليه» يبيع حصته الأخيرة في الشركة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 12:13 مساء

لم يعد غي لاليبيرتيه مؤسس «سيرك دو سوليه» مساهما في الشركة بعد بيع حصته الأخيرة البالغ نسبتها 10% لصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك، وفق ما أعلن الصندوق الاثنين.

وقال الصندوق الكندي في بيان نقلا عن لاليبيرتيه البالغ 60 عاما «سأستمر في المشاركة في الأفكار الإبداعية للعروض، وقبل كل شيء، سأواصل دعم صناعة الترفيه في كيبيك من خلال مشاريعي الأخرى».

ومن خلال هذا الاستثمار، ضاعف هذا الصندوق الذي يدير العديد من الخطط التقاعدية العامة في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية مشاركته في «سيرك دو سوليه» وأصبح يملك حاليا «ما يقرب من 20% من الأسهم» في الشركة.

وقد بدأ استثمار الصندوق في رأسمال الشركة في العام 2015 بعدما باع غي لاليبيرتيه غالبية أسهم شركته التي أسسها في كيبيك العام 1984، لمستثمرين صينيين (20%) وأميركيين (60%).

وتوظف مجموعة «سيرك دو سوليه» أكثر من 4900 شخص بمن فيهم أكثر من 1500 شخص في مقرها الرئيسي في مونتريال، وتقدم ما يقرب من خمسين عرضا دائما وجولات حول العالم.

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