الدفع بالدولار يثير غضب الزبائن وشركة طيران لبنان تتراجع

زبائن في مكتب حجز شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية. (الإنترنت)

تراجعت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية عن قرار اتخذته، الأحد، يقضي ببيع بطاقات السفر بالدولار حصرًا بعد جدل غير مسبوق وغضب شعبي في البلاد، وذكرت الشركة في بيان، أنه «بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، قررت إدارة شركة طيران الشرق الأوسط MEA إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصرًا، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل وأسباب هذا القرار توصلًا لإيجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة».

وسبق القرار تهافت مئات المواطنين إلى مكاتب الشركة لشراء بطاقاتهم بالليرة اللبنانية قبل سريان السياسة الجديدة للشركة صباح الإثنين، وانتقد آلاف المستخدمين والناشطين قرار الشركة، واصفين إياه بـ«مخالف للقانون»، ومتهمين إدارتها بسرقة اللبنانيين ومحاولة سجنهم في وطنهم والاستفادة المادية في ظل أزمة شح الدولار في الأسواق والسياسة التقييدية لعمليات السحب بالدولار، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وأعلنت لجنة الدفاع عن المودعين نيتها تقديم إخبار، الإثنين، بحق شركة طيران الشرق الأوسط التي يملك معظم أسهمها مصرف لبنان، بجرم مخالفتها القانون عبر فرضها على الزبائن الدفع بالدولار، وبحسب اللجنة التي تتألف من مجموعة محامين فإن «مصرف لبنان، الذي يملك شركة طيران الشرق الأوسط يغض النظر عن الاحتجاز القسري لودائع اللبنانيين، من قبل المصارف التي تقوم بتسديدها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، مما يؤدي إلى تقليص حجم الودائع، وإعادة رسملة المصارف من أموال الشعب».

ورأت اللجنة أن «مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة والمدير العام لشركة ميدل إيست، محمد الحوت، يريدون أن يحرموا حق المودعين من أموالهم بالدولار الأميركي، إلا أنهم لا يقبلون أن يتقاضوا في شركاتهم التابعة الليرة اللبنانية».

ودعا ناشطون ومواطنون إلى مقاطعة الشركة بشكل كامل، واصفين إياها بأنها شركة تابعة لـ«مافيا اللصوص في البلاد»، ودعا المحتجون المشاركون في التظاهرات الشعبية إلى وقفة احتجاجية ضد سياسات الشركة، الإثنين، وسبق التراجع عن قرار دولرة بطاقات السفر، بيانات ملتبسة بين نقابة أصحاب مكاتب السفر وبيان آخر صدر عن رئاسة الجمهورية.

وبينما شكر أصحاب مكاتب السفر رئيس الجمهورية لدوره في اتخاذ قرار استيفاء أسعار بطاقات السفر بالدولار، أوضح بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي أن الرئيس ميشال عون، بعد مراجعته من النقابة، طلب توحيد التسعير لبطاقات السفر من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحيث يكون التسعير بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، في إشارة إلى التباس واضح في المواقف.

بدوره، «استوضح رئيس الحكومة حسان دياب رئيس مجلس إدارة شركة ميدل إيست بشأن قرار تسعير بطاقات السفر بالدولار، وطلب منه إلغاءه فورًا»، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي، ودعت إدارة الشركة إلى مؤتمر صحفي، الإثنين، لشرح قرارها، لكنه سرعان ما تم إلغاؤه بعد التراجع عن الإجراء المفاجئ.

ويملك مصرف لبنان معظم أسهم شركة طيران الشرق الأوسط، مما دفع كثيرين للتساؤل عن الاحتياطي الحقيقي لمصرف لبنان من العملات الأجنبية وحاجته لها، باعتبار أن السلطات المالية والنقدية في البلاد تحاول الحصول على العملة الصعبة بأي شكل من الأشكال في ظل تراجعها وشحها في الأسواق.