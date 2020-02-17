رويترز: اليورو يكافح قرب أقل مستوى في 3 أعوام بفعل المخاوف الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 05:22 مساء

يكافح اليورو قرب أقل مستوى في ثلاث سنوات، يوم الإثنين، وسط قلق المستثمرين حيال ضعف النمو في المنطقة، بينما يبدو أن جهود الصين للحد من الضرر الناجم عن تفشي الفيروس تشيع الهدوء في الأسواق ليسجل اليوان والدولار الأسترالي مكاسب، وفقًا لوكالة «رويترز».

البيانات الاقتصادية التي تصدر يوم الإثنين قليلة لكن المتعاملين ينتظرون مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا، الذي يصدر يوم الثلاثاء، والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع لاستخلاص مزيد الدلائل بشأن حالة اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع اليورو إلى 1.0845 دولار في التعاملات المبكرة، لكنه لامس في وقت سابق 1.0817 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2017.

وسجل مؤشر الدولار 99.131، مقتربًا من أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 99.241، وصعد الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6724 دولار أميركي. وارتفعت عملة الصين 0.1 % في المعاملات الخارجية إلى 6.9835 يوان مقابل الدولار.

ولم يتأثر الين بضعف بيانات النمو الاقتصادي ليتم تداوله بانخفاض 0.1 % إلى 109.84 ين للدولار.

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