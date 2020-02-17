المركزي المصري: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو ملياري دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 03:35 مساء

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر 2019 إلى نحو ملياري دولار من 1.9 مليار دولار في نوفمبر عام 2018، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1%.

وقالت قناة «CNBC» الاقتصادية المتخصصة إن تحويلات المصريين المقيمين في الخارج انتعشت منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.

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