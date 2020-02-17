4% نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين في يناير

رجل يعد عملات ورقية فئة 100 يوان صيني. (أرشيفية: رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 4% على أساس سنوي في يناير ليصل إلى 87.57 مليار يوان (12.55 مليار دولار).

ووفق حسابات وكالة «رويترز» بالدولار الأميركي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 2.2% إلى 12.68 مليار دولار، حسبما ذكرته الوزارة.

على صعيد آخر، أفادت بيانات جمعتها منصة صينية لتداول الطاقة مدعومة حكوميا يوم الاثنين بأن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي شهد في يناير أول انكماش سنوي له في عامين.

وحسب بورصة «تشونغ قينغ» للنفط والغاز، استهلكت الصين 31.6 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بانخفاض 1% على أساس سنوي. جاء التراجع بفعل انخفاض 14% في الطلب من المستهلكين الصناعيين و10% من مرافق الكهرباء، مما أبطل أثر زيادة من مستهلكي الغاز بالمدن ومنتجي الكيماويات.

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وخفض عدة محللين توقعاتهم للطلب على الغاز في الصين، أكبر مستورد له في العالم، حيث من المتوقع أن يقلص تفشي الفيروس التاجي في البلاد شهية المصانع والشركات وقطاع النقل للوقود على مدى الأشهر القليلة القادمة.

وبلغ إجمالي معروض الغاز الطبيعي، غير شامل الغاز المخزون، 29 مليار متر مكعب، وزاد إنتاج الغاز المحلي 1% عنه قبل عام في حين انخفضت وارداته 3.2%، وفقا لبورصة تشونغ قينغ.

وتتوقع البورصة أيضا تخمة معروض بسوق الغاز الطبيعي في فبراير ومارس، مع انخفاض متوسط الاستهلاك اليومي 6.2% و11.2% على الترتيب مقارنة به قبل عام. وتأجل إصدار البيانات الرسمية لواردات الصين من الغاز لشهر يناير حتى مارس.