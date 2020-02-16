البنوك الصينية تبدأ تعقيم الأوراق النقدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 12:37 مساء

بدأت البنوك الصينية تعقيم الأوراق النقدية، ضمن خطة لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1500 شخص، وفق ما ذكرت جريدة «الغارديان» البريطانية.

وذكر البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي، أن البنوك شرعت في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان، بعدها يجري ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يوما اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة  قبل إعادة تعميمها»، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 66492 حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، فيما وصل عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 1523.

وقال فان ييفي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، يوم السبت، إنه جرى «حث البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما أمكن ذلك»، مشيراً إلى أن «البنك المركزي قام، بشكل طارئ، بإصدار ما قيمته 4 مليارات يوان في أوراق نقدية جديدة، لمقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض».

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي الصيني أن هذه التدابير تهدف إلى «ضمان سلامة المواطنين وصحتهم عند استخدام النقود»، وقال معلقون إنه ليس من الواضح مدى التأثير الذي ستحدثه هذه التدابير، ولاسيما أن شريحة كبيرة من الصينيين باتت تستخدم «الدفع الإلكتروني» من خلال الهواتف المحمولة.

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