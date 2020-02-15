واشنطن: سنموّل مشروعات بقيمة مليار دولار في قطاع الطاقة بشرق أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 11:25 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، أن بلاده ستموّل مشروعات في قطاع الطاقة تبلغ قيمتها مليار دولار في دول شرق ووسط أوروبا لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في مواجهة روسيا.

وصرّح يومبيو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ «في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة (...) تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة» (البلطيق والأدرياتكي والبحر الأسود) التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس».

 

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