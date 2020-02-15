واشنطن تزيد الضرائب العقابية على طائرات «إيرباص» الأوروبية إلى 15%

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع نسبة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على طائرات «إيرباص» المستوردة من أوروبا من 10% حالياً إلى 15% بداية من 18 مارس المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي ضريبة بنسبة 10% على طائرات «إيرباص» الأوروبية، وذلك في إطار إجراءات عقابية استهدفت ما قيمته 7.5 مليار دولار من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

والزيادة الجديدة التي كشف عنها مكتب الممثّل التجاري للولايات المتحدة في بيان أمس الجمعة، تأتي بعد أيام قليلة من إعلان ترامب أنّ الوقت قد حان للتفاوض «ببالغ الجدية» على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.