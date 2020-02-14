«كورونا» يلحق خسائر تقدر بـ4 و5 مليارات دولار بشركات الطيران العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 10:20 صباحا
طائرة تابعة لشركة «هونغ كونغ أيرلاينز» في مطار لوس أنجليس، 29 أكتوبر 2019 (فرانس برس).

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أن إيرادات شركات الطيران العالمية سجّلت تراجعا محتملا بما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار نتيجة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت المنظمة الأممية إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلصت عملياتها الجوية ذات الصلة، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

وأضافت أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين.

ولفتت «إيكاو» إلى أن الربع الأول من العام الجاري سجّل انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقل بما بين 16.4 و19.6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران.

ونبهت المنظمة في بيانها بأنه قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من العام 2020 بالمقارنة مع العام 2019.

خسائر في اليابان وتايلاند
وحسب تقديرات المنظمة، فإن اليابان قد تخسر ما يصل إلى 1.29 مليار دولار من عائداتها السياحية بسبب «كورونا»، بينما يتوقع أن تبلغ خسائر السياحة التايلاندية 1.15 مليار دولار.

كما توقعت المنظمة أن تكون تداعيات فيروس كورونا المستجدّ أكبر من تلك التي نجمت عن وباء سارس في 2003.

ودفع انتشار الفيروس بالصين إلى اتّخاذ تدابير صارمة مثل فرض الحجر الصحي في أكثر من عشر مدن وإلغاء الرحلات المنظّمة لمواطنيها داخل البلاد وخارجها، وذلك في محاولة لاحتواء الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط البلاد في نهاية ديسمبر الماضي.

وأصدرت دول عدة في مقدّمها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا نصائح لمواطنيها بعدم السفر إلى الصين.

انخفاض على طلب النفط
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت أمس الخميس أنّ الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد، بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار الفيروس المسبب لوباء «كوفيد- 19» باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.

وأصيب بالوباء في الصين أكثر من 64600 شخص بينما بلغ عدد الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس التنفسي 1483 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق حملة «هيا نشوف» للفحص البصري لطلاب العاصمة
ليبيا
وزير العدل الأميركي: تغريدات ترامب تجعل أدائي وظيفتي «أمرا مستحيلا»
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لضغوط بسبب إجازة بكلفة 15 ألف جنيه إسترليني
دولى
وفاة رئيسة بعثة معبد «فلافيو» في لبدة
ثقافة وفن
طلاب ليبيون يفوزون في مسابقة التراث الثقافي العربي
ليبيا
بعد قرار مجلس الأمن.. ماس: مخرجات برلين باتت ملزمة الآن لجميع الأطراف
ليبيا
في اليوم العالمي للإذاعة: مسيرة البرامج الرياضية الليبية المسموعة.. الدراجي ...
رياضة محلية
«أفريكوم» تبدي مرونة لتحويل بعض «مواردها» من الصومال لمواجهة التهديدات في ليبيا
ليبيا
قناة الوسط | أدرينالين adrenaline - الحلقة الـ 14: vortex
فيديو
الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
عربى
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آثار خطيرة لنقص فيتامين С في جسمك