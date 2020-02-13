صندوق النقد الدولي: واثقون أن اقتصاد الصين متين رغم تداعيات فيروس كورونا

أكد الناطق باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أنه لديهم الثقة في أن «اقتصاد الصين متين» رغم تداعيات فيروس كورونا.

وقال جيري رايس الخميس «على المدى المتوسط إلى الطويل ما زلنا واثقين في أن اقتصاد الصين متين»، لافتًا إلى أن «هناك الكثير من الضبابية التي تكتنف فيروس كورونا سريع الانتشار مما يتعذر معه التكهن بتأثيره على الاقتصادين الصيني والعالمي».

وأشار الناطق باسم صندوق النقد الدولي إلى أنه «يأمل في أن يكون لديه إدراك أكبر حين تجتمع دول مجموعة العشرين في السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري».

وأعلنت الصين، الخميس، نحو 15 ألف إصابة إضافية بفيروس «كورونا» المستجد، وهو رقم قياسي بررته بطريقة جديدة في تحديد الحالات، مما أدى إلى إقالة المسؤولين الرئيسيين في الولاية التي تفشى فيها الوباء.

وهذه الأرقام المقلقة والعقوبات التأديبية تغذي التكهنات حول التقليل من خطورة فيروس «كورونا» المستجد الذي بات يعرف بـ«كوفيد- 19»، حسب «فرانس برس».

تراجعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط قلق المستثمرين بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، على الاقتصاد العالمي.