فيروس «كورونا» يتسبب في أول انخفاض في استخدام النفط منذ عشر سنوات

محطة وقود في ماناغوا، نيكاراغوا، 13 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عشر سنوات، بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد- 19) باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي إن «الطلب العالمي تأثر بانتشار فروس كورونا (كوفيد- 19) المستجد، والإغلاق الواسع للاقتصاد الصيني»، وفق «فرانس برس».

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أنه «من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في الربع الأول من 2020، وهو أول انخفاض فصلي منذ أكثر من عشر سنوات» عندما انخفض الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.