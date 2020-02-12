مجموعة النفط الروسية تستثمر 157 مليار دولار في القطب الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 05:26 مساء

تعهدت مجموعة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، الثلاثاء، تعزيز الاقتصاد الروسي بمشروع بقيمة 157 مليار دولار للوصول إلى خمسة مليارات طن من النفط، في وقت تسعى موسكو لزيادة إنتاجها من النفط في منطقة القطب الشمالي.

وإثر لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، صرح المدير التنفيذي لـ«روسنفت» إيغور سيتشين أن «نفط فوستوك» مشروع المجموعة في شبه جزيرة تايميار بشمال سيبيريا، يمكن أن يشهد إقامة نحو ثمانية آلاف كيلومتر من الأنابيب وتأمين 100 ألف وظيفة.

ووصف سيتشين مشروع «نفط فوستوك» بأنه «الأكبر في قطاع النفط العالمي» ومن شأنه أن يؤثر على الأسواق العالمية، وقال سيتشين: «إجمالا، سيسمح إنجاز هذا المشروع بزيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2% سنويا»، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع تريليوني روبل «في المرحلة الأولى» وأكثر من عشرة تريليونات روبل (157 مليار دولار) في المجموع.

ويشمل مشروع نفط فوستوك العديد من الحقول الرئيسية مع موارد إجمالية بنحو خمسة مليارات طن من النفط، وفق سيتشين. وسيتطلب تطوير المشروع بناء مطارين و15 «بلدة خاصة بقطاع النفط»، والمشروع جزء من مساعي الحكومة لتطوير حقول جديدة في القطب الشمالي الروسي. ويفترض أن يتم نقل النفط من مرفأ جديد في شبه جزيرة تايميار.

وتمتد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالموارد المعدنية الروسية حتى العام 2035 ولا تتوقع تراجعا في الطلب العالمي رغم توقعها أن يحل الطلب على الغاز الطبيعي جزئيا مكان الطلب على النفط والفحم، وقال بوتين ليستشين إن «المشروع كبير جدا وبالتأكيد يحظى بإمكانات كبيرة» متمنيا له «التوفيق».

وكان بوتين قد تعهد الشهر الماضي في خطابه السنوي عن حال الاتحاد تعزيز المداخيل الروسية بعد أن سجل النمو الاقتصادي الروسي تباطؤا وصولا إلى 1.3% في 2019 وفق بيانات نشرتها الأسبوع الماضي وكالة الإحصاءات الرسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصادر لـ«بوابة الوسط»: قريبا البوسيفي خلفا لليزيدي في إدارة شؤون الرياضة
رياضة محلية
قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط
ليبيا
«ناسا» تطلب رواد فضاء.. تعرف إلى الشروط
علوم وتكنولوجيا
خلال مناقشة «صفقة القرن».. الأمم المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين
عربى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة ...
دولى
بالصور: منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية
رياضة محلية
تبادل 6 جثامين بين مصراتة والمنطقة الشرقية بوساطة من بني وليد
ليبيا
رسميا.. عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن هاتف «سامسونغ» القابل للطي