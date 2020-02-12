الدولار يقترب من أعلى مستوى في 4 أشهر واليورو يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 02:25 مساء

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، الأربعاء، وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس «كورونا»، ومقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 98.77 أي دون أعلى مستوى في أربعة أشهر بقليل، والذي سجله في الجلسة السابقة وهو 98.95، بينما تراجع اليورو ليل الثلاثاء لأدنى مستوى في أربعة أشهر، متأثرا بمخاوف الركود الاقتصادي في أوروبا لكنه ارتفع منذ ذلك الحين ليستقر عند 1.0915 دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتسبب وباء فيروس كورونا في اضطراب اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي أسواق العملات، تعرضت العملات المعتمدة على التصدير مثل الكرونة النرويجية والكرونة السويدية لضغوط مع انتشار الفيروس.

وتراجعت الكرونة النرويجية بما يزيد على 5% منذ بداية العام الجاري في حين انخفضت الكرونة السويدية 2.6%، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6462 دولار أمريكي في أكبر زيادة خلال شهرين، بعد أن أزال البنك المركزي احتمالا لخفض سعر الفائدة من توقعاته المستقبلية.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع سعي المستثمرين إلى التماس الأمان وسط مخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي يتزايد عدد ضحاياه.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في «سي.إم.سي ماركتس»: ما زال هناك «قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بأثر الفيروس، ونرى تناميا في الوفيات والإصابات، العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة، إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب».

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