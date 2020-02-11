ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع استمرار المخاوف من فيروس كورونا

مصفاة نفط أميركية، (الإنترنت: أرشيفية)

شهدت أسعار النفط انتعاشة في الأسواق، اليوم الثلاثاء، بارتفاع الأسعار 1%، تزامنا مع صعود في أسواق الأسهم، بالرغم من أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد لا تزال قائمة.

وأدى الفيروس حتى الآن إلى وفاة نحو ألف شخص تقريبا كلهم في الصين باستثناء حالتين، فيما تقدر الإصابات بنحو 42 ألف إصابة.

وعند الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 53 سنتا أي نحو 1% إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. كما صعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو نحو 1% مسجلا 50.18 دولار للبرميل، حسب «رويترز».

ولا يزال كل من خام برنت والخام الأميركي غرب تكساس الوسط منخفضا بأكثر من 20% عن أعلى المستويات التي سجلها في يناير الماضي.

وأرجعت محللة السوق لدى «سي ام سي ماركتس»، مارجريت يانج، ارتفاع الأسعار اليوم إلى «المعنويات الإيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية»، مضيفة لـ«رويترز»: «التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل، إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس».

وتابعت: «سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط».