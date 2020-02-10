الحكومة الجزائرية تقدم خطة لإنعاش الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 06:53 مساء
أول اجتماع للحكومة الجزائرية الجديدة. (واج)

قدمت الحكومة الجزائرية الجديدة الخطوط العريضة لـ«مخطط عملها»، الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الحكومة في بيان، صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يركز على «التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي»، حسبما نقلت «فرانس برس»..

وشددت الحكومة في بيانها على «ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحوكمة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية».

ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى «وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، ولا سيما في الهضاب والجنوب».

وعلى الصعيد السياسي، تشمل خطة عمل الحكومة بشكل خاص «عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات»، الذي تنتقده المعارضة.

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