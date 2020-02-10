الليرة التركية تنتعش بعد خسائر حادة قبل 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 01:40 مساء

شهدت الليرة التركية تعاملات متقلبة، الاثنين، لتسجل مستوى أقل من 6 ليرات للدولار بعد خسائر حادة تكبدتها الجمعة بعدما أعلنت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا قيودا جديدة على معاملات النقد الأجنبي.

وقال مستثمرون ومتعاملون لوكالة «رويترز» الاثنين إن «الهبوط الحاد المفاجئ للعملة ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة بعد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام المنصرم».

وقالت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية أمس الأحد إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية العملات‭‭‬ ‭‬‬سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى 10% من حقوق المساهمين بدلا عن 25% كما تحدد في أغسطس 2018 في أوج أزمة العملة التركية.

وهبطت الليرة التركية، الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، بعد تعليقات من وزير الخزانة أشارت إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة، وفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سورية.

وتراجعت الليرة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، بحلول الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع، وفي وقت سابق، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار.

وكانت الليرة انخفضت 11% في العام الماضي، بسبب تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قضية القس الأميركي الذي كان معتقلا في تركيا وأفرجت عنه أنقرة.

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