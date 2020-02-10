بريطانيا تعلن إلغاء الرسوم الجمركية في 10 موانئ

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم تحويل ما يصل إلى عشرة موانئ حرة معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز الاقتصاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وقالت الحكومة البريطانية إنها بدأت استشارات تستمر عشرة أسابيع بهدف تحديد مواقع الموانئ الحرة التي ستكون فيها البضائع المخصصة لإعادة التصدير أو التي سيجري استخدامها في صناعات تحويلية في بريطانيا معفاة من الرسوم الجمركية.

والهدف من الاستشارات إعلان مواقع هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام، سواء في البرّ أو قرب الموانئ لكي تكون جاهزة للتشغيل في العام 2021، حيث أكّدت الحكومة أن هذه الموانئ ستتيح «خلق آلاف الوظائف وجذب شركات جديدة وخلق فرص استثمارية».

وتنقضي بنهاية العام الجاري مهلة التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعدما خرجت المملكة المتحدة من التكتل في 31 يناير الماضي.