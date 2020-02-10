بريطانيا تعلن إلغاء الرسوم الجمركية في 10 موانئ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 01:04 مساء

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم تحويل ما يصل إلى عشرة موانئ حرة معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز الاقتصاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وقالت الحكومة البريطانية إنها بدأت استشارات تستمر عشرة أسابيع بهدف تحديد مواقع الموانئ الحرة التي ستكون فيها البضائع المخصصة لإعادة التصدير أو التي سيجري استخدامها في صناعات تحويلية في بريطانيا معفاة من الرسوم الجمركية.

والهدف من الاستشارات إعلان مواقع هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام، سواء في البرّ أو قرب الموانئ لكي تكون جاهزة للتشغيل في العام 2021، حيث أكّدت الحكومة أن هذه الموانئ ستتيح «خلق آلاف الوظائف وجذب شركات جديدة وخلق فرص استثمارية».

وتنقضي بنهاية العام الجاري مهلة التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعدما خرجت المملكة المتحدة من التكتل في 31 يناير الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
فرانس برس: توازن السلطات بات مهددا في الولايات المتحدة بعد تبرئة ترامب
دولى
تحويل خزان نافتا بميناء البريقة إلى المكثفات لإمداد محطات كهرباء الزويتينة ...
ليبيا
قادة الاتحاد الأفريقي يجتمعون لـ«إسكات الأسلحة» في قارتهم
دولى
850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه المفقودة
رياضة محلية
جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تشي بنوبة قلبية وشيكة