أسعار النفط تتراجع مع تقييم المصدرين لطلب الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 12:56 مساء

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام، عقب تفشي الفيروس التاجي، وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق، والنفط منخفض أكثر من 20 بالمئة عن الذرى المسجلة في يناير، بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب بالنسبة لأكبر مستهلك للخام في العالم، وأجج المخاوف من تخمة معروض.

وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير  2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، بهبوط 15 سنتا، ونزل الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل، بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.

وقال أفتار ساندو، مدير تداول السلع الأولية لدى «فيليبس فيوتشرز» في سنغافورة، «التوجه العام ما زال للمراهنة على انخفاض الأسعار، لكن هناك مغالاة في تراجع السوق»، مضيفًا: أن «المتعاملين عمدوا إلى جني الأرباح من البيع على المكشوف، بعد أن بلغت الأسعار مستويات دعم فني».

وأصدرت شركات النفط العملاقة الأميركية «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«كاتربيلر» العملاقة نتائج ضعيفة الجمعة الماضية، مما يعكس ضعف أسواق السلع الذي يحتمل أن يتفاقم بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتغطي النتائج الربع المنتهي في 31 ديسمبر، وهي الفترة التي أثرت فيها حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي، ولكن قبل أن تؤثر حالة الطوارئ بسبب فيروس «كورونا» على الطلب في الصين وتثير المخاوف من زيادة التباطؤ، حسب تقرير بثته وكالة «فرانس برس».

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