الصين تقدم 43 مليار دولار للشركات المساهمة في مكافحة «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 07:16 مساء

أعلن البنك المركزي الصيني، الأحد، أنه سيضخ أموالًا بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار)؛ لمساعدة الشركات التي تسهم بمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، الذي أصاب الآلاف في الصين، وتسبب الفيروس الذي بدأ بالانتشار من مدينة ووهان في وسط الصين بشلل في البلاد، ما قد يؤدي إلى تراجع في اقتصادها المتباطئ أصلًا.

وقال البنك المركزي «بنك الصين الشعبي» إن الدفعة الأولى من هذه المنح المخصصة لإعادة التسليف ستقدَّم الإثنين، موضحًا أنها ستؤمِّن دعمًا للمؤسسات المالية حتى تتمكن من منح قروض إلى الشركات الرئيسية المشارِكة في عملية السيطرة على فيروس «كورونا المستجد» والوقاية منه.

وقال نائب حاكم بنك الصين الشعبي، ليو غيوكيانغ، إن «تسعة مصارف وطنية كبرى، فضلًا عن مصارف محلية في عشر مقاطعات ومدن مؤهلة للحصول على هذا التمويل الخاص»، بحسب خطاب له نُـشر على موقع المصرف الإلكتروني الأحد، وتضم هذه المقاطعات هوباي بؤرة انتشار الفيروس، إلى جانب جيجيانغ وغوانغدونغ والعاصمة بكين والمركز المالي شنغهاي، وأوضح ليو أن هذه التمويلات تهدف إلى «مساعدة الشركات على المستويين الوطني والمحلي».

وشدد ليو على أن «الشركات المالية بحاجة إلى النظر بالقروض وإصدارها بسرعة»، وأن عليها الإفراج عن الأموال خلال يومين، مضيفًا أن المصرف المركزي سيتحقق من استخدامات القروض للتأكد من أنها لم تذهب لغير غرضها المعلن، وستتم معاقبة المخالفين، مشيرًا إلى أن «نطاق الشركات التي ستتلقى هذه القروض لا يجب أن يكون واسعًا جدًّا».

وأسفر فيروس «كورونا المستجد» عن مقتل أكثر من 800 شخص في الصين ووصل إلى دول أخرى في العالم، وفي محاولة لكبح تفشي الفيروس، فرضت مدن صينية قيودًا على السفر، وطلبت من المواطنين التزام بيوتهم، والشركات إرجاء فتح أبوابها، وكلها خطوات من شأنها التأثير سلبًا على العائدات، ودعا المصرف المركزي المؤسسات المالية إلى عدم منع القروض للشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة بشكل «أعمى»، وأعلن  حاكم بنك الصين الشعبي أيضًا أنه سيضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الأسواق المالية في ظل جهودها لمكافحة الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: توازن السلطات بات مهددا في الولايات المتحدة بعد تبرئة ترامب
دولى
تحويل خزان نافتا بميناء البريقة إلى المكثفات لإمداد محطات كهرباء الزويتينة ...
ليبيا
قادة الاتحاد الأفريقي يجتمعون لـ«إسكات الأسلحة» في قارتهم
دولى
850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه المفقودة
رياضة محلية
جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجراد وجبة خفيفة شهية لدى بعض الكويتيين