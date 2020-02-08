توسعة خط أنابيب كندي لنقل 890 ألف برميل يوميا

أعمال صيانة لخطوط نقل نفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة كندية رفع تكاليف توسيع خط أنابيب من حقول ألبيرتا النفطية إلى مقاطعة كولومبيا في كندا، لزيادة قدرة نقل الخام من 300 ألف إلى 890 ألف برميل يومياً.

وبرر مجلس إدارة شركة «ترانس ماونتنز» الكندية التكلفة الإضافية التي وصلت إلى 8.6 مليار يورو، بسبب قانون جديد والتأخير جراء تظاهرات ناشطين بيئيين وآليات قضائية أُطلقت ضد المشروع، حسب وكالة «فرانس برس».

ورفض القضاء الكندي الثلاثاء استئناف مجموعات من السكان الأصليين كانت تطالب بوقف أعمال توسيع خط الأنابيب، ما يفسح المجال لمواصلة المشروع المثير للجدل، ويمكن لهذه المجموعات أن تلجأ إلى المحكمة العليا.

وقال وزير المالية الكندي بيل مورنو في مؤتمر صحافي «لا يزال مشروعاً قابلاً للتطبيق». وأشار إلى أنه تمّ توظيف «2900 شخص وسيكون هناك 5500 وظيفة في ذروة مرحلة البناء».