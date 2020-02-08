سلطنة عمان تؤيد مزيدا من خفض إنتاج النفط بسبب تفشي فيروس كورونا

وزير النفط بسلطنة عمان محمد الرمحي في فيينا (أرشيفية: رويترز).

قال وزير النفط بسلطنة عمان محمد الرمحي يوم السبت إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لـ«أوبك» بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو.

وأضاف الرمحي: «سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج، حيث تقوم أوبك بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط»، وفق «رويترز».

واقترحت يوم الخميس لجنة فنية تقدم المشورة لـ«أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا وهو تجمع يعرف باسم «أوبك+» خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا حسبما قالت ثلاثة مصادر. ويبحث المنتجون في «أوبك+» حاليا ما إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس.