أسعار النفط ترتفع بعد مساندة روسيا «أوبك» في خفض الإنتاج

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 21 أغسطس 2019، (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن قالت روسيا إنها تساند توصية دول «أوبك» ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر، وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح الصين فيه تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 24 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 55.17 دولار للبرميل، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3% مسجلة 51.10 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

اقرأ أيضا: الرئيس الصيني يؤكد لترامب قدرة بلاده على هزم «كورونا»

كانت الأسعار انخفضت في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني إن بلاده قد تمر بتعطيلات خلال الربع الأول من العام، واقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم «أوبك +»، خفضا موقتا للإنتاج قدره 600 ألف برميل يوميا، حسب «رويترز».

تقلص مجموعة «أوبك +»، التي تضخ أكثر من 40% من نفط العالم، المعروض بالفعل وسبق أن اتفقت على تعميق تخفيضاتها 500 ألف برميل يوميا من مطلع العام الحالي، لتصبح 1.7 مليون برميل يوميا، بما يقرب من 2% من الطلب العالمي.