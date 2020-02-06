روسيا ترفض توصية بخفض إنتاج النفط ردا على كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 11:36 مساء

رفضت روسيا، حليفة الدول المصدرة النفط في منظمة «أوبك»، الخميس توصية لجنة تقنية بخفض أكبر للإنتاج للحد من تراجع الأسعار بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق وسائل إعلام، وخلال هذا الاجتماع الاستثنائي لدول «أوبك» وحليفتها روسيا في فيينا، رفضت موسكو دعم اقتراح بخفض إنتاج النفط بواقع 600 ألف برميل إضافي يوميا، وفق ما قالت مصادر لوكالة «تاس» الروسية للأنباء ولجريدة «وول ستريت جورنال».

وقالت وكالة «تاس» إن روسيا طلبت «تمديد المفاوضات»، وذكرت «وول ستريت جورنال» إن السعودية «أرادت الحصول على تقليص إضافي يراوح بين 800 ألف ومليون برميل يوميا وعرضت تسوية تقضي بخفض 600 ألف برميل، لكنها لم تنجح».

وأثار وباء كورونا المستجد قلق عدد من الدول المنتجة النفط وخصوصا تلك التي تعوّل على النمو الاقتصادي الصيني. وتشتري بكين أكثر من ثلثي حاجتها من الخام من دول أعضاء في «أوبك» وحلفاء لها، والسعودية هي اول مصدر للنفط إلى الصين تليها روسيا.

وبعدما تراجعت بنسبة تزيد على 15% منذ بداية العام، انتعشت أسعار النفط بعض الشيء في انتظار توصيات اجتماع أوبك وحلفائها.

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