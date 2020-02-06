تراجع العجر التجاري الأميركي للمرة الأولى منذ 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 08:04 مساء

انخفض العجز التجاري الأميركي العام الماضي إلى 616.8 مليار دولار، للمرة الأولى منذ العام 2013، مع تراجع الواردات خصوصًا من الصين أكثر من الصادرات، طبقًا للبيانات الحكومية الأربعاء.

ومع تصاعد المواجهات التجارية التي خاضها الرئيس دونالد ترامب في العام 2019، تقلصت الهوة التجارية الإجمالية بنحو 10 مليارات دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 0.1% وتراجع الواردات بنسبة 0.4%، حسبما ذكرت وزارة التجارة.

وباستثناء الخدمات، انخفض العجز الأميركي في السلع بنحو 20 مليار دولار إلى 866 مليار دولار العام الماضي، مع تراجع استيراد المنتجات الصينية بنسبة 17.6% متأثرة بالتعرفات الجمركية، وقابل هذا الانخفاض زيادات كبيرة في الواردات من كندا، الشريك التجاري للولايات المتحدة، مع ارتفاع بنسبة 42% والمكسيك بنسبة 26%.

ويأتي تضييق الفجوة التجارية في الولايات المتحدة بعد عام على بلوغ العجز أعلى مستوياته منذ عقد، وبالإضافة إلى النزاع التجاري، أسفر الدولار الأميركي القوي عن وضع غير مواتٍ للصادرات الأميركية، في حين أن تباطؤ الاقتصاد الصيني أضعف اليوان وعزز الصادرات من هذا البلد.

ورغم أن هذا كان هدف السياسة التجارية لترامب، إلا أنه ليس بالضرورة أمرًا جيدًا لأن انخفاض الصادرات يعكس في كثير من الأحيان تباطؤ الاقتصاد، وفي الواقع تباطأ النمو في أكبر اقتصاد في العالم العام 2019 إلى 2.3 %، مقارنة بـ2.9 % العام 2018.

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