شركة أميركية: ارتفاع كبير لعدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي الشهر الماضي

ارتفعت نسبة التوظيف في الشركات الأميركية بـ«وتيرة مذهلة» في يناير بحسب البيانات الصادرة الأربعاء من شركة «إي دي بي» المختصة، فقد ارتفعت لدى الشركات الخاصة، بمعدل 291 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات بشكل مذهل، لتسجل أكبر الأرقام منذ ديسمبر 2014.

ويؤكد تقرير الشركة الشهري أن القسم الأكبر من الزيادة في الوظائف كان في قطاع الخدمات، لكنها شملت نسبيًّا قطاع التصنيع أيضًا، وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس» الذي يساعد في إعداد التقرير إن «الطقس المعتدل في فصل الشتاء منح زخمًا قويًّا لزيادة الوظائف في يناير».

وأكد تقرير الشركة أن مجالات الترفيه والبناء «شهدت خصوصًا زيادة كبيرة في الوظائف»، وشهد قطاع البناء إضافة 47 ألف وظيفة في يناير، فيما حصل قطاع التصنيع على عشرة آلاف وظيفة.