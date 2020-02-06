تعيين رئيس جديد لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية «سوناطراك»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 03:21 مساء

أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأربعاء، مهمّات كمال الدين شيخي بصفته رئيسًا لشركة الطاقة الوطنيّة الجزائريّة «سوناطراك»، بعد أقلّ من ثلاثة أشهر له على رأس الشركة، حسب ما أعلن التلفزيون الوطني.

وأشار التلفزيون إلى أنّ «رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون عيَّن توفيق حكار رئيسًا لمجمع سوناطراك، ليحلّ محلّ كمال الدين شيخي»، من دون أن يوضح الأسباب، وفق «فرانس برس».

في 14 نوفمبر 2019 عيِّن شيخي رئيسًا مديرًا عامًّا لمجمع «سوناطراك» خلفا لحشيشي رشيد.

وكان حشيشي خلف في أبريل 2019 عبدالمؤمن ولد قدور الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري، الذي يحصل على 60% من موارد ميزانيته و95% من عائدات التصدير من المحروقات.

وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد. والجزائر وهي ثالث منتج للنفط في أفريقيا، وأحد المنتجين العشرة الأوائل للغاز في العالم، بحاجة ملحة إلى اكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج الحقول المنتجة حاليا وارتفاع الاستهلاك الوطني.

وكان مجمع «سوناطراك» الذي يتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، شهد في السنوات الأخيرة فضائح مالية وفسادا كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها.

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