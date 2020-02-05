شركة «فيراري» تسجل رقما قياسيا ببيع السيارات في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 03:44 مساء

سجلت «فيراري» الإيطالية مبيعات قياسية زادت على عشرة آلاف سيارة في العالم خلال العام 2019، ويتوقع أن تحافظ  الشركة التي تحتفل بمرور 72 عاما على تأسيسها خلال السنة الحالية، على أداء ممتاز في 2020.

وتخصّص الشركة سيّاراتها السريعة لـ«قلّة سعيدة» قادرة على دفع نحو 200 ألف يورو للحصول على الطراز «الكلاسيكي»، وصولا إلى مليون يورو لقاء أحد الإصدارات المحدودة، ومستعدة للانتظار لأشهر عدة قبل الحصول على السيارة الثمينة.

وسعت المجموعة في السنوات الأخيرة إلى زيادة إنتاجها، مع المحافظة على التفرّد وهي سمة مهمّة بالنسبة لزبائنها. على سبيل المثال، لم تبِع الشركة التي صمم أول طرازاتها إنزو فيراري، سوى 6573 سيارة العام 2010.

وقال كارلو ألبرتو كارنوفاله مافي، أستاذ الاستراتيجية في جامعة بوكوني في ميلانو، لوكالة «فرانس برس»، لا تزال هذه «الزيادة محدودة ولا تغيّر شيئاً في سمة الفرادة، بل تعبّر عن توسّع سوق فيراري على الصعيد العالمي، لا سيّما في الصين والهند»، وفي العام الماضي، سلّمت المجموعة 10131 سيارة، أي أكثر بـ880 سيارة بالمقارنة مع العام 2018، وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 9.5%.

إلى ذلك، لا تزال منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعدّ السوق الرئيسية للمجموعة، إذ ارتفعت المبيعات فيها بنسبة 15.8% وسجّلت بيع نحو 4895 سيارة. في المقابل، ارتفعت المبيعات في الصين وهونغ كونغ وتايوان بنسبة 20.3%، ونظرا إلى المبيعات القياسية المُسجّلة، ارتفع رقم أعمال المجموعة بنسبة 10.1% ووصل إلى 3.76 مليار يورو.

وقال رئيس المجموعة لويس كاميليري في مقابلة هاتفية مع مجموعة من المحلّلين إن «العام 2020 انطلق بزخم كبير، وبمحفظة ممتازة من المتوقّع تعزيزها عبر إصدار طرازين جديدين وبعدد الطلبات الأكبر في تاريخ الشركة»، ويتابع كارنوفاله مافي: «تتمتع علامة فيراري بسمعة ممتازة تضاف إلى جودة منتجاتها، وهي لم تعد تعتمد فقط على نتائجها الرياضية وإنّما على أسلوبها وموقعها أيضا».

ويشرح الخبير المتخصّص بأن «مجموعة فيراري انتقلت من إنتاج سيارات سريعة ورياضية، نحو مجموعة أوسع تقدّم المزيد من الراحة خلال استخدامها اليومي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقترح وقف مباركة رجال الدين أسلحة الدمار الشامل