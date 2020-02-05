جونسون يقدم موعد «حظر» سيارات الديزل والبنزين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 12:29 مساء
بوريس جونسون في شمال شرق بريطانيا في 31 يناير 2020. (فرانس برس)

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، لدى عرضه الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ، بأن يقدم إلى 2035 قرار حظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين مما أثار انتقادات الصناعيين والمدافعين عن البيئة الذين يتهمونه بالاكتفاء بـ«النوايا الحسنة»، وقطع جونسون هذا الوعد غير الواقعي لقطاع صناعة السيارات، في خطاب ألقاه في متحف العلوم في لندن وأطلق فيه المؤتمر المقبل للمناخ الذي سيعقد في غلاسكو في نوفمبر.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني نظراءه الدوليين إلى مضاعفة الجهود في وقت تعرض لانتقاد الرئيسة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ لـ«قلة طموحه»، حيث أعلن جونسون إلى جانب الناشط ديفيد اتنبورو أن «القمة فرصة مهمة للمملكة المتحدة وأمم العالم أجمع لتكثيف مكافحة تقلبات المناخ»، مضيفا: أن بريطانيا تسعى إلى وقف انبعاثات غازات الدفيئة كليا بحلول 2050 و«طوال هذه السنة سنحث الآخرين على الانضمام إلينا» معلنا أن الحكومة قررت أن العام 2020 سيكون «سنة العمل من أجل المناخ».

وأعرب اتحاد صانعي السيارات عن «القلق الكبير» لهذا الإعلان مع رغبته في معرفة خطط الحكومة لتحقيق هذه الغاية الجديدة. وأضاف أن «الطلب الحالي على هذه التكنولوجيا التي لا تزال مكلفة لا يمثل سوى نسبة بسيطة من المبيعات»، موضحا أنه يجب «تغيير السوق».

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