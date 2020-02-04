«هيونداي» تعلق إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية إثر نقص القطع المصنعة بالصين بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 07:23 مساء
مصر لشركة هيونداي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «هيونداي» أكبر صانع سيارات في كوريا الجنوبية تعليق إنتاج مصانعها الداخلية بسبب النقص في بعض القطع المصنعة في الصين جراء تفشي فيروس «كورونا» هناك.

وتعتمد الشركة على خطوط إمداد ضيقة، وكانت قد تعرضت لاضطرابات في الإنتاج بعد الزلزال الذي ضرب فوكوشيما في اليابان العام 2011، وتسبب بوقف إنتاج مصنع إلكترونيات يمد الشركة الكورية بشرائح كمبيوتر حيوية تستخدمها على نطاق واسع، وفق «فرانس برس».

وقالت الشركة في بيان إن «هيونداي موتورز قررت تعليق العمل بخطوط إنتاجها في كوريا الجنوبية». وأضافت أن هذا التعليق قد يختلف بين مكان وآخر، لكن كل الإنتاج داخل كوريا الجنوبية سيتوقف الإثنين.

وتشغّل الشركة 20 مصنعا للسيارات في العالم بينها سبعة في كوريا الجنوبية، وقد باعت الشركة العملاقة العام الماضي 4.4 مليون سيارة. ويصل الإنتاج داخل كوريا الجنوبية إلى نحو 1.8 مليون سيارة أو 35 ألف سيارة في الأسبوع تقريبا. وعطّل تفشي فيروس كورونا تأمين أسلاك كهربائية لـ«هيونداي» تصنع في الصين.

وقالت هيونداي: «تراجع الشركة إجراءات عدة لتقليل تاثير تعطل عملياتها، بينها السعي لتأمين مزودين آخرين في مناطق أخرى».

وفي حال نجحت الشركة في ذلك من الممكن أن تستأنف إنتاجها الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الرسمية عن مسؤول في الشركة. وأدى تفشي الفيروس المستجد الذي ظهر أولا في مدينة ووهان، قبل أن ينتشر في 20 بلدا إلى وفاة 425 شخصا حتى الآن.

وتسبب الفيروس بإغلاق مدن في الصين ووقف خطوط طيران عالمية رحلاتها إلى الصين، ما أثار مخاوف من أضرار قد تلحق بثاني اقتصاد في العالم. وجاءت خطوة «هيونداي»، الثلاثاء، بعد أن كانت قد ألغت ساعات العمل الإضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع لإنتاج سيارتها الرباعية الجديدة «باليسايد».

وشهدت الأسواق المالية اضطرابا في الأيام الأخيرة مع إعلان منظمة الصحة العالمية خطة طوارئ عالمية لاحتواء انتشار الفيروس، في وقت يبدي محللون خشيتهم من انعكاس ذلك على النمو العالمي.

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