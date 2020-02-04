أكثر من نصف مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 01:13 مساء

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أن حجم التبادل التجاري بين بلادها والمغرب بلغ العام الماضي 681 مليون دولار، منها 540 مليون دولار صادرات مصرية و141 مليون دولار واردات من المملكة المغربية.

حيث التقت الوزيرة نيفين جامع بسفير المغرب بالقاهرة، أحمد التازي، الذي تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لجريدة «المصري اليوم».

ولفتت جامع إلى أهمية «تفعيل العمل المشترك بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي والأسواق العربية والأفريقية»، مشيرة إلى أن هناك «فرصًا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك، خاصة في ظل الإمكانات والمقومات الهائلة التي يمتلكها اقتصادا البلدين».

وشددت على «أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في إطار اتفاقية أغادير والاستفادة من تراكم قواعد المنشأ لتطوير المنظومة الصناعية بالدول الأربع الأعضاء، والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبى، لافتةً إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجال الاقتصادي وتبادل التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالبلدين».

ومن جانبه، أكد السفير أحمد التازي «حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين».

ولفت إلى أن هناك «فرصًا كبيرة لإحداث نقلة نوعية على مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص في الجانبين، إلى جانب التعاون المشترك في أسواق ثالثة مثل السوق الأفريقية والذي يتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص المصري والمغربي».

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